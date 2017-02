Frankreich und Australien führen nach erstem Davis-Cup-Tag

Gilles Simon schlug Yoshihito Nishioka - © APA (AFP)

Frankreich und Australien stehen nach dem ersten Tag mit einem Bein im Davis-Cup-Viertelfinale. Die Franzosen führen in Tokio nach Drei-Satz-Siegen gegen die ohne Kei Nishikori angetretenen Gastgeber mit 2:0. Und in Melbourne haben die von Nick Kyrgios angeführten Australier gegen Tschechien keinen Satz abgegeben. Auch die Tschechen mussten in Tomas Berdych ihren besten Spieler vorgeben.