Frankreich stellt Abschaltung von Atomreaktoren in Aussicht

Frankreichs Umweltminister Nicolas Hulot - © APA (AFP)

Frankreichs Umweltminister Nicolas Hulot hat die Abschaltung von bis zu einem Drittel der französischen Atomreaktoren in Aussicht gestellt. Um den Anteil der Atomenergie an der Stromproduktion wie geplant bis 2025 auf 50 Prozent zu senken, müsse “eine gewisse Anzahl” von Reaktoren abgeschaltet werden, sagte Hulot am Montag dem Radiosender RTL. Dies werde “vielleicht bis zu 17” Reaktoren betreffen.