Frankreich schlug Niederlande 4:0 – Schweiz bleibt makellos

Die Niederlande drohen nach der Fußball-EM im Vorjahr auch die WM im kommenden Jahr zu verpassen. “Oranje” unterlag am Donnerstag gegen Frankreich mit 0:4 (0:1) und findet sich in der Gruppe A nur noch auf Rang vier wieder. Die Franzosen waren in St. Denis vor allem in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, Antoine Griezmann (14.), Thomas Lemar (73., 88.) und Kylian Mbappe (91.) trafen.