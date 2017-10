Frankreich nimmt 4.700 statt 30.000 Flüchtlingen auf

Ein letzter Flug aus Griechenland wird laut OFII am Mittwoch in Frankreich erwartet. Damit sollen vor allem Syrer kommen. Insgesamt hat Frankreich damit seit dem Anlaufen des EU-Programms 2015 rund 4.300 Menschen aus sogenannten Hotspots in Griechenland aufgenommen, weitere 377 kamen über Registrierungsstellen in Italien.

Damit liegt Frankreich unter den aufnahmewilligen Ländern in der EU auf dem zweiten Platz hinter Deutschland: Nach französischen Angaben nahm die Bundesrepublik Deutschland im gleichen Zeitraum 8700 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien auf. EU-weit wurden demnach 29.000 Menschen umgesiedelt, ursprünglich geplant waren 160.000.

Innenminister Wolfgang Sobotka hat am vergangenen Freitag eine Zusage zur Aufnahme von Flüchtlingen für Österreich abgelehnt. “Aufgrund der bisherigen Belastung werden wir für neue Vorschläge mit Sicherheit nicht offen sein, ganz einfach deshalb, weil der Verteilungsmechanismus in Europa nicht klappt”, sagte er.

(APA/ag.)