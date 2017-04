Frankreich: Mann schoss bei Razzia auf Polizisten

Nach Angaben des Innenministerium fanden Ermittler in der Wohnung zahlreiche Waffen sowie Gegenstände zur Herstellung von Molotowcocktails.

Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft nahm eine Untersuchung wegen versuchten Totschlags in Verbindung mit Terrorismus auf, wie es aus Justizkreisen hieß. Er werde verdächtigt, ein radikaler Islamist zu sein. Die verletzten Polizisten seien ins Krankenhaus gebracht worden, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, teilte das Ministerium mit. Auch die Mutter des Schützen sei festgenommen worden, sie habe sich ebenfalls in der Wohnung in der Stadt Saint-Benoit aufgehalten. Vergangene Woche war bei einem Anschlag auf Polizisten in Paris ein Beamter getötet worden.

(APA/dpa)