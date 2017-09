Frankreich erwägt Olympia-Verzicht aus Sicherheitsgründen

Olympisches Feuer: Nordkorea macht Olympia zu heißer Angelegenheit - © APA (AFP)

Frankreich wird nicht an den Olympischen Winterspielen im Februar 2018 in Südkorea teilnehmen, sollte die Sicherheit seiner Teilnehmer nicht gewährleistet sein. Das stellte Sportministerin Laura Flessel klar. Soweit sei es aber noch nicht. Auch in Österreich will man die Lage in Nordkorea noch beobachten, bis über eine etwaige Nichtteilnahme entschieden wird.