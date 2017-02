Frankfurter Schirn Kunsthalle zeigt Magritte-Ausstellung

"Die philosophische Lampe" von Rene Magritte - © APA (dpa)

Rene Magritte (1898-1967) gehört zu den einflussreichsten Malern des 20. Jahrhunderts. Jetzt widmet die Frankfurter Kunsthalle Schirn dem belgischen Surrealisten die erste umfassende Ausstellung in Deutschland seit 20 Jahren. Die Schau, die vom 10. Februar bis 5. Juni zu sehen ist, wurde in den vergangenen Monaten in leicht abgewandelter Form bereits im Centre Pompidou in Paris gezeigt.