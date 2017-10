Frankfurter Buchmesse mit 225 österreichischen Ausstellern

Die Messe startet am 11. Oktober - © APA (dpa)

Auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren sich heuer 225 Aussteller aus Österreich, etwas mehr als die Hälfte davon sind Verlage. 27 Verlage sind am österreichischen Gemeinschaftsstand vertreten, der am ersten Messetag am 11. Oktober um 11 Uhr eröffnet wird, heißt es vonseiten des Hauptverbands des Österreichischen Buchhandels.