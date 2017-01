Frankenschock wirkt noch nach

Damit die Aufhebung des Mindestkurses nicht zu einer „unangemessenen Straffung der monetären Rahmenbedingungen“ führt, senkte die SNB das Zielband für den 3M-CHF-Libor von –0,75 Prozent bis 0,25 Prozent auf –1,25 Prozent bis –0,25 Prozent.

Franken weiterhin stark gegenüber dem Euro

„Den Zinssatz für Guthaben der Geschäftsbanken bei der SNB, die den Freibetrag überschreiten, reduzierte die SNB auf –0,75 Prozent. Seither beließ die SNB das Zielband und den Einlagesatz unverändert. Auch wenn der Franken seit der schlagartigen Aufwertung zum Euro direkt nach der Aufgabe des Mindestkurses wieder schrittweise abwertete, zeigt die Schweizer Währung nach wie vor Stärke gegenüber dem Euro. Nicht aber gegenüber dem US-Dollar.“ So Roland Rupprechter MBA, Leiter Asset und Portfoliomanagement bei der Hypo Landesbank Vorarlberg im Gespräch mit den VN. Und der Experte weiter: „Hier verlor die eidgenössische Valuta im selben Zeitraum an Wert. Aktuell notiert der Franken zum Greenback sogar über der Parität (1,03 USDCHF). Hier spiegelt sich die allgemeine US-Dollarstärke wider, die nach der Wahl von Donald Trump an Fahrt aufnahm. Die eidgenössische Wirtschaft hat den Schock durch die massive Aufwertung des Franken gegenüber dem Euro bislang relativ gut verkraftet.“ Für 2016 dürften die „Nachwehen“ aber nach wie vor deutlich zu spüren sein, so dass das Wirtschaftswachstum mit von den Hypo-Experten erwarteten 1,2 Prozent abermals niedriger als im Euroraum (ihre Prognose: 1,5 Prozent) ausfallen dürfte. Für das Wachstum 2017 zeigt sich SNB-Präsident Jordan „verhalten positiv“. Aufgrund der internationalen Risiken sei auch die Prognose für die Schweiz weiterhin von „bedeutenden Unsicherheiten“ gekennzeichnet. Rupprechter: „Wir gehen davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank an ihrer extrem expansiven Geldpolitik zur Schwächung des Franken vorerst festhalten wird. Es steht zu erwarten, dass die Währungshüter bei Bedarf weiter zu Devisenmarktinterventionen greifen werden. Dabei dürfte sich die SNB vor dem Hintergrund der divergierenden Geldpolitik der EZB und der Federal Reserve nicht nur am Euro, sondern eher an einem Währungskorb orientieren.“ Erneute Senkungen des Einlagesatzes zur Schwächung des Franken sind möglich, gelangen aber nach Meinung Rupprechters erst bei einer deutlichen Zunahme des Aufwertungsdrucks auf den Franken zur Anwendung. Ein weiteres Instrument könnte dann auch eine Kürzung der Freibeträge für den Einlagesatz darstellen.

Unsere Prognose beträgt zum Jahresende 2017 1,12 EURCHF

„Für den Franken sprechen die sehr soliden Schweizer Staatsfinanzen, die hohen Überschüsse in der Leistungsbilanz sowie die hohe Produktivität der Schweizer Wirtschaft. Zudem belastet die derzeitige Politik der EZB den Euro. Dennoch sehen wir den Franken insgesamt u. a. mit Blick auf Kaufkraftparität (zuletzt bei 1,25 EURCHF) nach wie vor als überbewertet an. Wir erwarten eine leichte Abwertung der Schweizer Valuta zum Euro. Unsere Prognose beträgt zum 30. Juni 2017 1,10 EURCHF und zum Jahresende 2017 1,12 EURCHF. Aktuell notiert der Schweizer Franken zum Euro bei 1,07 EURCHF“, so der Hypo-Finanzexperte abschließend.