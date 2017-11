"Franco-Ära beginnt": Pariasek tritt wieder ins Fettnäpfchen

Nach seinem eher peinlichen Auftritt bei der "Galanacht des Sports" sorgte Rainer Pariasek auf bei "Sport am Sonntag" für einen Fremdschäm-Moment.

Am Sonntag präsentierte Pariasek die Sportzusammenfassung der Woche. Mit im Überblick war auch das Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft im spanischen Marbella unter dem dem neuen Teamchef Franco-Foda. Als Einleitung für den Beitrag wählte Rainer Pariasek die Worte “Die Franco-Ära begann also in Spanien”.