Dabei haben Bregenzerinnen und Bregenzer mit Fragen zu Themen, die die Stadt betreffen, die Möglichkeit, sich mit ihren Anliegen vor Sitzungsbeginn mündlich an Bürgermeister DI Markus Linhart und an die anwesenden Mitglieder der Stadtvertretung zu wenden. Die Anfragezeit beginnt um 18 Uhr und dauert so lange, bis keine Anfragen mehr vorliegen.

Anschließend beginnt die Stadtvertretungssitzung.

Sie ist für Interessierte ebenfalls öffentlich zugänglich.