Frachtflugzeug in West Virginia verunglückt – Zwei Tote

Bei einem Unglück mit einem Frachtflugzeug auf dem Flughafen von Charleston (US-Staat West Virginia) sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte ein Sprecher des Yeager-Airports am Freitag mit. Es handle sich nach vorläufigen Erkenntnissen um den Piloten und den Co-Piloten der Maschine, weitere Personen seien nicht an Bord gewesen.

Das Flugzeug sei bei der Landung von der Piste abgekommen und in eine Waldfläche gerast, sagte der Sprecher. Die Rettungsmannschaften hätten Probleme gehabt, das Wrack in dem unwegsamen Gelände zu bergen. Die Ursache für das Unglück war zunächst nicht bekannt. "Das Flugzeug setzte noch vor dem Beginn der Landebahn auf", sagte der Leiter einer Kommission des Bezirkes Kanawha, Kent Carper, dem Sender NBC News. Nach Augenzeugenberichten sollen die Tragflächen der aus Louisville (Kentucky) kommenden Turboprop-Maschine den Boden berührt haben. (APA/dpa)