FPÖ-Wirtschaftsprogramm soll bis Mitte Juni beschlossen sein

Laut Strache wird das Programm derzeit mit Experten überarbeitet - © APA

Das Wirtschaftsprogramm der FPÖ soll bis Mitte Juni in den Gremien beschlossen sein. Das kündigte Parteiobmann Heinz-Christian Strache am Samstag auf Facebook an. Derzeit werde das Positionspapier gemeinsam mit Experten überarbeitet. Das Wirtschaftsmagazin “trend” hatte am Freitag daraus zitiert, was Strache mit den Worten “Manche Medien können es kaum erwarten” kommentierte.