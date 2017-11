FPÖ wechselt zu antifaschistischem Edelweiß

Mut, Tapferkeit und Liebe - dafür steht laut FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache das Edelweiß, dass die freiheitlichen Abgeordneten am Donnerstag zum Start der neuen Gesetzgebungsperiode des Nationalrats trugen. Mit dem Wechsel von der traditionellen Kornblume auf das alpine Edelweiß überraschten die Blauen politische Beobachter.

Kornblume war Zeichen illegaler Nationalsozialisten

Die Kornblume galt in der Romantik als Symbol für Natürlichkeit, zwischen 1933 und 1938 diente sie in Österreich auch als Erkennungszeichen illegaler Nationalsozialisten. Vor allem deshalb gab es in der Vergangenheit wiederholt Kritik am Blumenschmuck der Freiheitlichen. Das Edelweiß hat gleich eine ganze Reihe von Bedeutungen, wie IG-Autoren-Chef Georg Ruiss erklärt. Ruiss beschäftigt sich seit eineinhalb Jahrzehnten mit der Pflanze und bezeichnet sich selbst als “Edelweiß-Zusammenhangsammler”.