FPÖ-Waibel zu Deutschförderklassen: „Endlich werden Nägel mit Köpfen gemacht!“

Bildungsminister lässt sich bei der Umsetzung von langjähriger FPÖ-Forderung nicht vom Kurs abbringen.

Im Gegensatz zu seinen ÖVP-Parteikollegen in Vorarlberg hat ÖVP-Bildungsminister Faßmann kein Problem damit, die absolut sinnvolle Einführung von Deutschklassen durchzuziehen. Während Landeshauptmann Wallner in Vorarlberg etwa Jahre für ein derartiges Bekenntnis brauchte, bleibt Faßmann bei der Einführung jetzt im Herbst“, so der FPÖ-Bildungssprecher Christoph Waibel zur aktuellen Diskussion in einer Aussendung.