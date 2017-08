FPÖ Vorarlberg stellt Wirtschaftsprogramm vor

Nationalratsabgeordneter Bernhard Themessl, Spitzenkandidat Reinhard Bösch und Wirtschaftskammer-Vizepräsident Edi Fischer stellten das FPÖ-Wirtschaftsprogramm vor. - © FPÖ Vorarlberg

Mit Steuersenkungen, Bürokratieabbau, der Abschaffung von Zwangsmitgliedschaften in Kammern und der Forderung, Sozialleistungen in vollem Umfang nur an österreichische Staatsbürger auszuzahlen, gehen Spitzenkandidat Reinhard Bösch und die FPÖ Vorarlberg in den Wahlkampf.