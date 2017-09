FPÖ plakatiert Kurz, Kern – und Gusenbauer

Zweite von drei Plakatwellen - © APA

Alfred Gusenbauer ist zwar schon seit fast neun Jahren kein Politiker mehr, hat es aber trotzdem auf ein aktuelles Wahlplakat geschafft: Die FPÖ will mit dem alten und dem aktuellen Kanzler Christian Kern in ihrer zweiten Plakatwelle “Bonzentum” in der SPÖ anprangern.