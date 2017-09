FPÖ kritisiert ORF, NEOS erkennen “Dönmez-Gate”

Für FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl ist die “Urlaubsfreundschaft” sicher nur die Spitze des Eisbergs im Zusammenhang mit der “roten Freundschaftsgruppe im ORF-Zentrum am Küniglberg”. “Die “Finca-Connection” Kern/Leitner bedinge einen massiven Handlungsbedarf für ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Die “Besorgnis der Befangenheit” hätte diesen längst handeln lassen müssen. Gleichzeitig warf Kickl dem ORF vor, für die ÖVP eine “Extrawurst zu braten”, weil die Volkspartei in die heutige “Im Zentrum”-Sendung als einzige Partei den Listendritten, den Quereinsteiger und Ex-Rechnungshof-Präsidenten Josef Moser entsenden dürfe, während die anderen Parteien jeweils mit der Nummer zwei auf der Liste zu erscheinen hätten.

Die NEOS haben ebenfalls die ÖVP im Visier und zwar, weil deren Kandidat Efgani Dönmez behauptet hatte, Leitner sei mit Kern auch in dessen Zeit als Bundeskanzler auf Urlaub gewesen – und zwar in Marokko. Dies wurde von ORF und Kanzleramt vehement bestritten. Generalsekretär Nikola Donig fordert daher die ÖVP auf, “entweder umgehend Beleg oder Quelle der Vorwürfe offen zu legen “oder die Konsequenzen beim Listen-Fünften Dönmez zu ziehen. Gerade eine Partei, die wie die ÖVP versprochen habe, einen sauberen Wahlkampf zu führen, müsse selbst großes Interesse an Transparenz und Aufrichtigkeit haben, so Donig.

Jetzt erfinde die ÖVP schon Urlaube, um die SPÖ und Bundeskanzler Kern anzupatzen, gab sich SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler von der Causa betroffen. Er fragte sich, ob es der neue Stil der ÖVP sei, Diffamierungen und Unwahrheiten zu verbreiten und dann zu schweigen. Damit bezog er sich auch auf die Behauptung von Kurz vor einem Millionenpublikum, dass der Industrielle Hans-Peter Haselsteiner die SPÖ mit 100.000 Euro unterstützt habe. Dies wird sowohl von Haselsteiner als auch von den Sozialdemokraten bestritten. Kurz hat dazu bisher keinen Beweis vorgelegt, die Vorhaltungen aber auch nicht zurückgenommen.

(APA)