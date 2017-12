FPÖ kritisiert Boykott-Aufruf: "Durchschaubares Manöver"

Die FPÖ hat den Aufruf zum Boykott von FPÖ-Ministern durch verschiedene internationale Politiker scharf kritisiert. Es handle sich um ein "durchschaubares Manöver" und ein "letztes Aufgebot der vereinigten Linken", urteilte FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky am Freitag in einer Aussendung.

In dem Appell, der am Donnerstag von der französischen Zeitung “Le Monde” veröffentlicht wurde, heißt es, dass mit der FPÖ “die Erben des Nazismus” eine “Machtstellung in der neuen österreichischen Regierung” erlangt hätten. Gegen den Eintritt der “extrem Rechten” in die österreichische Regierung müsse “resolut” Stellung bezogen werden, betonen u.a. der französische Ex-Außenminister Bernard Kouchner sowie Serge und Beate Klarsfeld, bekannt für ihr Engagement gegen nationalsozialistische Täter und Kollaborateure, oder der frühere Präsident von Osttimor und Friedensnobelpreisträger Jose Ramos-Horta.