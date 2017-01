Vorarlberg: FPÖ-Klubobmann verteidigt Bundeskanzler Kern

Daniel Allgäuer (FPÖ, l.) kann der Kritik von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) an Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ, r.) nichts abgewinnen. - © VN;AP

Der Klubobmann der FPÖ in Vorarlberg, Daniel Allgäuer, kritisiert die Aussagen von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in Richtung Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ). Wallner warf dem Sozialdemokraten vor, in der Sicherheitspolitik zu zögerlich zu agieren. Laut Allgäuer sei bei der Sicherheit jedoch kein Platz für “parteipolitische Spielchen”.