FPÖ in NÖ stärker, aber nicht wirklich stark

Keinen rauschenden Erfolg bescherte die erste Wahl nach dem Einzug in die Bundesregierung der FPÖ. Sie legte zwar stark zu gegenüber der Wahl 2013 - blieb aber weit unter den Erwartungen und auch dem Nationalratswahlergebnis. Dass Spitzenkandidat Udo Landbauer sein Wahlziel klar verfehlte, dürfte allerdings mehr mit der NS-Liederbuchaffäre zu tun haben als mit Schwarz-Blau im Bund.

Die Umfragen hatten der FPÖ noch das größte Plus im Lande, sogar bis an die 20 Prozent verheißen – und damit klar das beste blaue NÖ-Ergebnis je. Das war auch das erklärte Wahlziel Landbauers, das er mit 14,8 Prozent verfehlte. Denn 1998 hatte die FPÖ in der Ära Jörg Haiders 16,08 Prozent geschafft. Ein weiteres Wahlziel des 31-jährigen FPÖ-Spitzenkandidaten war es, die Absolute der ÖVP zu brechen und so zeigte er sich denn auch ziemlich angriffig gegenüber dem Bundeskoalitionspartner und dessen Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner.