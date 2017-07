FPÖ-Hofer ortet Wahl-Posse um Polizei

Hofer will die Arbeit der Polizei gewürdigt wissen - © APA

Die Wahlkampfdiskussion um die Polizei geht weiter – am Sonntag klinkte sich mit dem Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer auch die FPÖ in die Debatte ein: In einer Aussendung warf er der Regierung eine “Wahlkampfposse” um die Polizei vor – stattdessen solle sie sich mit den tatsächlichen Notwendigkeiten im Polizeialltag auseinandersetzen, forderte Hofer.