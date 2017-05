FPÖ fordert Deutschpflicht an Schulen

FPÖ-Bildungssprecher Christoph Waibel fordert die Deutschpflicht an Vorarlberger Schulen. - © VN/Hofmeister

Der Bildungssprecher des Vorarlberger FPÖ-Landtagsklubs, Christoph Waibel, fordert in einem Antrag an den Kultur- und Bildungsausschuss eine konsequente Deutschpflicht an Schulen.