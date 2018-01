FPÖ beklagt Fake-News in Kärnten und verteilt Hypo-Flyer

Die Kärntner FPÖ hat sich am Mittwoch bei ihrer Landesparteivorstandssitzung auf die SPÖ eingeschossen. Landesparteiobmann Gernot Darmann warf den Sozialdemokraten bei einer Pressekonferenz danach vor, mit Fake-News zu arbeiten, während Abg. Erwin Angerer in Sachen Hypo aufhorchen ließ: "Hätte man die Abwicklung richtig gemacht, könnte die Bank heute vielleicht noch existieren."

Die Zahlen, mit der die SPÖ in Sachen Hypo arbeite, seien ein “Vollholler”, sagte Angerer, der ehemalige FPÖ-Fraktionsführer im Hypo-U-Ausschuss. Er bekrittelte etwa die Verhinderung einer Bad Bank, Beraterkosten und “ungerechtfertigte Zahlungen an die Bayern”: “Hätte man die Abwicklung sorgfältig und richtig gemacht, dann hätten wir heute womöglich nicht einen Schaden, der mit 7,7 Milliarden Euro angegeben wird, wir hätten vielleicht sogar ein Plus von zwei oder drei Milliarden. Womöglich hätten wir dann noch eine funktionierende Bank.”