Foxconn baut Werk in den USA – Trump jubelt

Auftragsfertiger Foxconn macht US-Präsident Trump glücklich

Der Auftragsfertiger Foxconn baut für zehn Milliarden Dollar (8,59 Mrd. Euro) ein Werk in den USA. Die Fabrik wird Display-Panels für Fernseher und andere Geräte herstellen. Foxconn gehört der Flachbild-TV-Pionier Sharp. Der Foxconn-Deal sei ein Beweis dafür, wie zugkräftig das Label “Made in the USA” sei, frohlockte US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus.