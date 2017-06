Fowler beeindruckte zum US-Open-Auftakt mit sieben unter Par

Rickie Fowler führt die Wertung an - © APA (AFP)

US-Golfer Rickie Fowler hat sich am Donnerstag zum US-Open-Start zumindest vorerst in Führung gesetzt. Dem 28-Jährigen gelang in Erin/Wisconsin mit sieben unter Par eine 65er-Runde und damit eine Top-Basis, um am Sonntag vielleicht der siebente Major-Premierensieger in Serie zu werden. 7 unter Par bei einem US-Open-Auftakt hatten davor nur Jack Nicklaus und Tom Weiskopf 1980 in Baltusrol gespielt.