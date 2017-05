Fotoverbot im Freibad? Vorarlberg Bäder sind schon wachsam

Badetuch, Sonnencreme und natürlich das Smartphone – das Handy ist auch im Schwimmbad ständiger Begleiter. Oft wird dieses dann auch für diverse Schnappschüsse verwendet, doch in Deutschland ist damit jetzt Schluss. In einigen Freibädern muss das Smartphone künftig in der Tasche bleiben oder das Kameraobjektiv abgeklebt werden.

Grund dafür ist das mitfotografieren anderer Badegäste, denn immer häufiger landen die Selfies mit Bikinibildern von nichtsahnenden Badegästen in Sozialen Netzwerken. Besonders kritisch sind Bilder von Kleinkindern, die oft ohne Kleidung im Schwimmbad sind. Diese könnten schnell in pädophilen Kreisen landen.

Bademeister sind wachsam

In Vorarlberg steht ein derartiges Verbot zwar noch nicht im Raum, doch die Freibäder im Land sind bereits wachsam. “Es gab zwar bisher keine Beschwerden, doch unsere Bademeister achten auf Fotoaufnahmen im Bad”, so das Erholungszentrum Rheinauen auf VOL.AT-Anfrage. Man weise außerdem die Eltern speziell darauf hin, den Kleinkindern etwas anzuziehen.

Ähnlich antworteten auch die Strandbäder in Bregenz und Hard. Die “Aufsicht” durch Bademeister wird in Bregenz aber kritisch gesehen. “Wir haben bis zu 7.500 Gäste im Bad und unsere oberste Priorität ist die Sicherheit in und um die Schwimmbecken. Seit einigen Jahren gibt es viele Seitenschauplätze, die Besucher schreiten nicht mehr selbst ein, wenn manche Gäste zu laut sind oder es zu anderen Vorfällen kommt. Da ist unser Personal sehr beschäftigt”, so Alexander Fritz von den Stadtwerken Bregenz.

Im Lustenauer Parkbad gibt es zwar ein bestehendes Fotoverbot, die Umsetzung sei aber schwierig. In den befragten Schwimmbädern herrscht derzeit zwar noch kein Fotoverbot, allerdings gaben alle an, bei Personen, die nicht sich selbst, sondern andere Badegäste fotografierten, aktiv einzuschreiten. (red)