Fotoclub am Kumma räumte ab

Der Fotoclub am Kumma, der diesjährige Ausrichter der Landesmeisterschaft für Amateurfotografen lud zur Vernissage und Siegerehrung ins Altacher Veranstaltungszentrum KOM.

Mit Armin Loacker darf sich der Fotoclub am Kumma auch über einen Sparten-Landesmeister freuen. Loacker war in der Sparte Schwarz-Weiß heuer nicht zu schlagen. Andreas Mader mit Silber und Karl Heinz Mader mit Bronze unterstreichen auch in dieser Sparte die tolle Mannschaftsleistung der Kummenbergler.

In der Sparte Farbbilder erreichten Klaus Dornbach und Karl Heinz Mader jeweils eine Silbermedaille. Bronze ging an den heuer wohl erfolgreichsten Ländle Fotografen Andreas Mader.