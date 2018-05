Fosun-Anteil an Wolford stieg durch Pflichtangebot auf 58 Prozent

Bregenz - Der Anteil des chinesischen Investors Fosun am Vorarlberger Strumpf-und Wäschehersteller Wolford ist durch das Pflichtangebot um 7,17 Prozent gestiegen - von 50,87 auf 58,05 Prozent.

Das gab das an der Wiener Börse notierte Unternehmen am Freitag in einer Pflichtmitteilung bekannt. Innerhalb der Nachfrist bis zum 9. August können Aktionäre ihre Anteilsscheine weiterhin für 13,77 Euro pro Aktie an Fosun verkaufen.