Fossetts Segelflug-Höhenrekord gebrochen

Damit sei der von Fossett selbst gesetzte Weltrekord von 15.460 Meter aus dem Jahr 2006 gebrochen. Fossett kam 2007 bei einem Flugzeugunglück im US-Bundesstaat Nevada ums Leben. Der Rekord muss noch von der Internationalen Aeronautischen Vereinigung (FAI) in Paris bestätigt werden, wie die Zeitung “La Nacion” am Montag berichtete. Der neue Rekordflug startete von El Calafate, 2.100 Kilometer südwestlich von Buenos Aires, unter dem Kommando des US-Piloten Jim Payne.

Der Ort an den Anden wurde gewählt, weil dort der Polarwirbel und die sogenannten Leewellen an den Berghängen die stärksten Aufwinde bieten, die bis in die Stratosphäre gehen. Das Perlan-Projekt zielt darauf ab, mit dem Gleitflugzeug eine Höhe von bis zu 30.000 Meter zu erreichen. Dabei sollen die meteorologischen Gegebenheiten der Höhenwinde näher erforscht werden.

(APA/dpa)