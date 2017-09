Forstkurse für Hobbyholzer

Viele betreiben das Holzen als Hobby. Körperliche Betätigung an der frischen Luft soll bekanntlich gesund sein. Allerdings nehmen viele Freizeitholzer diese nicht ungefährliche Arbeit immer noch auf die leichte Schulter und sind mit schlecht gewarteten Motorsägen sowie ohne Schutzausrüstung und oft mangelnden Fachkenntnissen unterwegs.

Das Ländliche Fortbildungsinstitut (LFI) bietet deshalb schon seit Längerem spezielle Forstkurse an. Das Bemühen um mehr Sicherheit in Wald und Flur trägt denn auch Früchte. „Diese Angebote werden gut angenommen“, bestätigt DI Thomas Ölz von der Landwirtschaftskammer. Immerhin steht die eigene Gesundheit auf dem Spiel und in den Kursen werden grundlegende Notwendigkeiten vermittelt.

Zu den besonderen Unfallgefahren zählen laut Ölz stumpfe Sägen, krumme Schwerter und der nicht fachgerechte Umgang mit der Motorsäge. Unter fachlicher Anleitung lernen Hobbyholzer die richtige Wartung und Instandhaltung der Motorsäge. „Auch wenn vom Freizeitholzer die Motorsäge nur kurz gebraucht wird, sind doch nach jeder Verwendung bestimmte Wartungsarbeiten nötig“, erklärt Thomas Ölz. Im Kurs lernen die Interessierten wie das funktioniert. Außerdem lernen sie im praktischen Teil die richtige Anwendung beim Fällen und Aufarbeiten von Schwach- und Starkholz.

Weitere Schwerpunkte widmen sich den Arbeitstechniken sowie der Schutzausrüstung, die aus Bequemlichkeit ebenfalls gerne vernachlässigt wird. Geübt wird in Theorie und Praxis. Die theoretische Wissensvermittlung findet im Bäuerlichen Schul- und Bildungszentrum in Hohenems statt. Zum Praxistest geht es in den Wald.

Termine für die nächsten Kurse sind:

Fr. 13.10.17, Sa.14.10.17 und Fr. 23.02.18 Modul 1 – Theoretische Einführung

Sa. 25.11.17, Sa. 10.03.18, Sa. 17.03.18 und Sa. 24.03.18. Modul 2 – Praktisches Arbeiten am Holzplatz

Sa. 07.04.18, Sa. 14.04.18, Sa. 21.04.18 und Sa 28.04.18 Modul 3 – Praktisches Arbeiten im Wald

Nach der Teilnahme an allen drei Modulen erhalten Sie den Vorarlberger Motorsägenführerschein.

Informationen zum Gesamtprogramm und Anmeldungen zu den Kursen beim LFI, Tel. (05574) 400-191 oder im Internet unter www.lfi.at/vbg.