Forster holt Bronze, Moric wird Fünfte

Mit über 600 Sportler aus 138 Verein und 26 Nationen bot der diesjährige Championscup im Karate in den Altersklassen Cadets, Juniors und U21 in der Sporthalle am See für allen Teilnehmern einen ersten Highlight in dieser Wettkampfsaison. Vincent Forster holt Bronze, Vivien Moric wurde Fünfte.