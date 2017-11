Forschung hat Eike Schmidt zum Wechsel ins KHM bewogen

Die Forschung am Kunsthistorischen Museum Wien (KHM) war ausschlaggebend für den Wechsel von Uffizien-Direktor Eike Schmidt an das Haus ab der zweiten Hälfte 2019. "Ich habe mich für das KHM entschieden, weil dort viel Forschungstätigkeit betrieben wird. Das Museum ist nicht nur ein Ausstellungsort, sondern ist lebendig, dort entdeckt man immer Neues", sagte Schmidt im "Corriere della Sera".

Für Schmidt zählt das KHM mit den Uffizien in Florenz, dem Louvre in Paris und den Vatikanischen Museen in Rom zu den wichtigsten Museumseinrichtungen der Welt. Auf die Frage, warum er so vorzeitig seinen Wechsel nach Wien angekündigt habe, antwortete Schmidt am Sonntag in der Mailänder Tageszeitung, dass er korrekt handeln wollte. “Ich mag keine Spielchen. Die italienische Museumsreform sieht den Wechsel von Museumsdirektoren vor und dies im Sinne, dass niemand mehr an einem Sessel kleben soll.”