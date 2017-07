Formel-1-Team baut neue Rettungskapsel für Babys

Die neue Hightech-Kapsel “BabyPod” soll Neugeborenen das Leben retten, die in einem kritischen Zustand auf die Welt kommen. Entwickelt wurde das System vom britischen Rennsportteam Williams F1 zusammen mit dem Unternehmen Advanced Healthcare Technology.

Preiswerte Qualität als Ziel

Das Material, das im Design der Baby-Patronen verwendet wird, ist Kohlenstofffaser. Der Stoff schützt Rennfahrer vor Unfällen und durch BabyPod nun auch die ganz Kleinen vor Schäden. Der BabyPod ist so designt, dass das verwendete Material leicht, stabil und gut erhältlich ist. Die Kapseln kosten derzeit 5.000 Pfund (rund 5.700 Euro). Neugeborene zu transportieren, ist gar nicht so leicht. Sie müssen vor Temperaturschwankungen, Lärm und Erschütterungen geschützt werden, während Ärzte ihren Zustand feststellen.

Bisher werden Inkubatoren genutzt, doch weisen diese Mängel auf. Sie sind schwer, sperrig und brauchen oft eine externe Energieversorgung und in vielen Fällen sogar Spezialfahrzeuge. Verwendung findet der BabyPod beim Children’s Acute Transport Service des Great Ormond Street Hospital in London. Managerin Eithne Polke ist begeistert von den Kapseln. Schneller und effektiver Transport kann Leben retten, erklärt sie. “Der Pod erlaubt größere Flexibilität und Manövrierfähigkeit bei der Bewegung von Kindern in kritischen Umständen”, sagt Polke.

(PTE)