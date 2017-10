Formel 1: Biometrische Handschuhe für mehr Sicherheit geplant

Biometrische Handschuhe sollen in Zukunft lebenswichtige Infos über Formel 1 Piloten übermitteln. - © pixabay.com

Mit biometrischen Handschuhen sollen die Piloten in der Formel 1 künftig im Notfall medizinisch besser betreut werden. Wie am Rande des Grand Prix von Japan in Suzuka bekannt wurde, sollen die Handschuhe ab 2018 mögliche lebensrettende Daten der Fahrer an die medizinischen Betreuer senden.