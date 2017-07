Forderung nach Verbesserungen für 24-Stunden-Betreuung

Das Pflegemodell soll wieterentwickelt werden - © APA (Gindl)

Zum zehnjährigen Bestehen der 24-Stunden-Betreuung in Österreich fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) politische Anstrengungen, um das Modell weiter zu entwickeln und ökonomisch abzusichern. So sei es ein “Gebot der Fairness und der sozialen Gerechtigkeit, die Förderung umgehend zu valorisieren”, hieß es am Montag in einer Aussendung.