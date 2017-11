"For Ladies only" in Vorarlberg: So machen Sie ihr Auto winterfit

Bald kommt der Winter auch in den Tallagen an - es fehlt nur noch der Schnee. Nicht nur wir sollten uns mit Winterjacke und Mütze ausstatten, auch unsere Autos müssen winterfest gemacht werden.

Wie macht man ein Auto winterfest? Die Volkshochschule in Vorarlberg bietet in Zusammenarbeit mit dem ÖAMTC den Kurs “For Ladies only – Mit dem Auto gut durch den Winter” an. In diesem erlernt “frau” speziell für die eisige Winterszeit theoretisches und praktisches Wissen.