Fondazione Prada zeigt deutsche Kunststars

Die Fondazione Prada, die am Standort in Venedig schon während vergangener Kunstbiennalen mit groß angelegten wie intelligenten Ausstellung zu punkten suchte, bleibt auch 2017 ihrem Ruf treu. Kurator Kittelmann, hauptberuflich Direktor der Nationalgalerie Berlin, präsentiert dem Umfang nach beinahe Retrospektiven von den drei deutschen Vorzeigekünstlern, die er gekonnt in eine einzige Schau voller intellektueller Querbeziehungen und versteckter Andeutungen verwandelt.

In “The Boat is leaking. The captain lied”, der Ausstellungstitel verweist auf eine Liedzeile von Leonard Cohens “Everybody knows”, gibt es gerade aus der Perspektive der bildenden Kunst Neues zu entdecken. Denn während Fotokünstler Thomas Demand mit seinen abfotografierten Rekonstruktionen von Presse- und Tatortfotos Dauergast in internationalen Ausstellungen ist, war Autorenfilmer und Fernsehmacher Alexander Kluge bis dato nur selten im Rahmen der bildenden Kunst präsent und ist es für die Bühnenbildnerin Anna Viebrock gar eine kleine Premiere.

Zahlreiche Versatzstücke ihrer Bühnenbilder mit vielen Türen und Wänden, die insbesondere für Inszenierungen von Christoph Marthaler entstanden sind, dominieren den weitläufigen Palazzo. Viebrock, die auch an der Akademie der bildenden Künste in Wien unterrichtet, ist sich nicht sicher, ob sie bereits in der bildenden Kunst angekommen ist und ihr ausgestelltes Werk als Installation zu gelten habe. “Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob das eine Installation ist. Das ist ein fremder Begriff für mich”, erklärte sie am Mittwoch der APA.

Ohne Zweifel ist die Bühnenbildnerin jedenfalls für einen der eindrucksvollsten Effekte der Ausstellung verantwortlich: Sie hat eine kleine Theaterbühne eingerichtet, die von beiden Seiten zu begehen ist. Kommt der Aufstellungsbesucher von hinten, findet er sich einerseits in hellem Bühnenlicht, er ist jedoch andererseits zum Verweilen auf Bühne motiviert, da auf einem Monitor ein unterhaltsames Video von Alexander Kluge läuft. In “Terror = Furcht und Schrecken” (2017) wird der Jazzmusiker Helge Schneider interviewt, der verkleidet und mit falschem Akzent einen islamistischen Glaubenskrieger mimt. Unwissende Ausstellungsbesucher, die den Hintereingang noch nicht gesehen haben und vor der Bühne stehen, glauben, dass auf der Bühne gerade ein Schauspieler performt.

Viebrocks Versatzstücke sind aber auch mit Arbeiten von Demand abgestimmt: Eine Sicherheitstür mit Bullauge führt etwa zu jenem Raum, in dem “Pacific Sun” (2012) projiziert wird. Demand hat für diese Video die dynamischen Bewegungen von Möbeln auf einem schwankenden Kreuzfahrtschiff rekonstruiert. Demands Arbeiten werden ihrerseits aber auch in Bezug zu Kluges Filmen und Videos gesetzt. Sein Foto “Kontrollraum” (2011) ergänzt einen Videosujet, in dem die weißrussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch über die Auswirkungen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl interviewt wird.

Zum stundenlangen Verweilen der Ausstellung laden schließlich die zahllosen, äußerst diskurslastigen Filme Kluges ein, die zumeist für nichtkommerzielle Programmfenster im deutschen Privatfernsehen entstanden sind. Mit seinen Interviews, die mit verkleideten Schauspielern in teils aberwitzigen Rolle geführt wurden, kann der Filmemacher nahezu als Vordenker von gefälschten Nachrichten gelten, eines Genres, das in der Ära Trump eine neue Bedeutung bekommen hat.

Manche Details lassen Kluge aber auch als verkannten bildenden Künstler mit äußerst hohen ästhetischen Anforderungen wirken: Gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen Kameramann Michael Ballhaus drehte er 2007 einige Kurzfilmchen auf teurem 65mm Filmmaterial. Im Fernsehen könnte die optimale Qualität dieser Filme unmöglich ausgestrahlt werden, auch die meisten Kinos hätten Probleme. In der bildenden Kunst wäre eine Projektion in maximaler Qualität gut aufgehoben. Doch selbst die Fondazione Prada scheiterte – die Miete des erforderlichen Projektors hätte das Ausstellungsbudget gesprengt. Die Filme sind in immerhin sehr passabler Qualität aber trotzdem zu sehen.

(APA)