Foglar zum Regierungsprogramm: Es kommt auf die Umsetzung an

Die Bezeichnung als "ÖVP-Programm" hält Foglar "Unsinn"

Die Regierung hat mit ihrem überarbeiteten Programm positive Schwerpunkte und die richten Ziele gesetzt, nun komme es auf die Umsetzung an, sagte ÖGB-Chef Erich Foglar am Mittwoch im Gespräch mit der APA. Foglar findet in dem Programm viele Vorschläge der Sozialpartner wieder, aber noch sei es “nur ein Papier”. Als Erfolg werde er es erst bewerten, wenn die Umsetzung erfolgreich sei.