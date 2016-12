Foglar will “Generalvereinbarung” für 1.700 Euro Mindestlohn

ÖGB-Präsident Erich Foglar - © APA

ÖGB-Präsident Erich Foglar will per Generalvereinbarung mit der Wirtschaft einen Mindestlohn von 1.700 Euro erreichen. 2007 haben die Sozialpartner eine Generalvereinbarung für 1.000 Euro Mindestlohn geschlossen. “Ich denke, es ist jetzt wieder Zeit für einen solchen Schritt, um 1.700 Euro für alle zu erreichen”, erklärt Foglar in einem Interview für die Samstag-Ausgabe des “Standard”.