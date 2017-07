Foglar hält am Ziel für Mindestlohn von 1.700 Euro fest

ÖGB-Chef: Mindestsicherung österreichweit einheitlich regeln - © APA

ÖGB-Präsident Erich Foglar hält auch nach der Einigung der Sozialpartner auf einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.500 Euro am gewerkschaftlich angestrebten Ziel eines Mindestlohnes von 1.700 Euro fest. Adäquate Löhne und Gehälter seien auch die erste Voraussetzung dafür, dass die Mindestsicherung ihre Absicherungsfunktion erfülle, sagte Foglar am Sonntag in der “ORF-Pressestunde”.