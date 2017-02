Denn dieses Event ist weit über die Grenzen des Hochmontafons bekannt und beliebt. Bereits um 14 Uhr trafen sich die ersten Narren in ihren Kostümen im Gemeindesaal und ab diesem Zeitpunkt ging die Party voll los. Bei Discoklängen, lustigen Polonaise-Spielen oder einfacher Tanzmusik durften die Kids auf der Tanzfläche „abshaken“, während die Erwachsenen Kaffee und Kuchen vom großen Buffet genossen. Und immer wieder ertönte der Faschingsruf „Föla Föla, Bätscha tröla!“.

Buntes Programm

Der Tennisclub hatte sowohl für groß wie auch für Klein für gute Unterhaltung gesorgt. Und so trafen sich an diesem Nachmittag kleine Prinzessinnen mit wilden Cowboys, lustige Clown mit smarten Regenbogenmädchen, wilde Zebras mit aufmüpfigen Einhörnern wie auch furchterregende Indianer und fauchende Katzen. Der Kostümhit an diesem Nachmittag war eindeutig das Einhorn, das man in diversen Ausführungen in St. Gallenkirch bei dieser Faschingsparty sah. Doch eines hatten alle Faschingsnarren gemeinsam. Sie alle ließen die fünfte Jahreszeit so richtig hochleben und feierten den Fasching in vollen Zügen den ganzen Sonntag Nachmittag. Pünktlich um 17 Uhr war die Party dann vorbei und dann hieß es für die kleinen und großen narren den Heimweg anzutreten.