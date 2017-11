Foda hofft bei ÖFB-Teamchef-Debüt auf Sieg gegen Uruguay

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft startet am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) im Wiener Happel-Stadion in eine neue Ära. Nach sechs Jahren unter Marcel Koller markiert das Testspiel gegen Uruguay den Beginn der Amtszeit von Neo-Teamchef Franco Foda, der gegen den WM-Vierten von 2010 auf einen erfolgreichen Einstand hofft.

Die Chancen dafür stehen laut Foda nicht schlecht, schließlich verlief das am Sonntag beendete einwöchige Trainingslager in Marbella ganz nach Wunsch. “Die Mannschaft hat sich auf und außerhalb des Platzes gut verhalten, im Moment ist die Stimmung sehr gut”, berichtete der Coach, der seine Schützlinge am Montagvormittag per Videostudium auf den Gegner einstimmte.