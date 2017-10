Foda, Fink und Stöger laut Medien erste Teamchef-Kandidaten

"Kronen Zeitung" und "Österreich" bringen Foda und Fink ins Spiel - © APA (EXPA/ALEXANDER FORST)

Zumindest Teile der zehn Namen umfassenden Liste an Kandidaten für den Posten des österreichischen Fußball-Teamchefs sind am Sonntag an die Öffentlichkeit gelangt. Die “Kronen Zeitung” und “Österreich” berichteten übereinstimmend von drei Trainern, die darauf ganz oben stehen sollen: Franco Foda, Thorsten Fink und Peter Stöger.