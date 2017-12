Flyers mit 4:3 gegen Red Wings zurück in der Erfolgsspur

Die Philadelphia Flyers haben in der National Hockey League (NHL) nach dem 1:4 gegen die L.A. Kings wieder auf die Siegerstraße zurückgefunden. Das Team von Michael Raffl feierte am Mittwoch einen 4:3-Heimerfolg gegen die Detroit Red Wings. Raffl gelang diesmal kein Scorerpunkt.

Dank des siebenten Sieges in den jüngsten acht Spielen ist Philadelphia in der Eastern Conference nur zwei Punkte von einem Wildcard-Play-off-Platz entfernt. Vor dem aktuellen Erfolgslauf hatten die Flyers zehn Spiele in Serie verloren.