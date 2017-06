Flugreisende haben klare Rechte bei Flugausfällen

Flugpassagiere haben das Gesetz auf ihrer Seite - © APA (dpa)

Die Hochsaison steht bevor und viele Österreicher verreisen. Tut man das per Flugzeug, und es geht etwas schief, hat man als Reisender klare Rechte, die von den Fluglinien in manchen Fällen nicht deutlich eingestanden werden. Oft werden etwa als Entschädigung für Verspätungen Gutscheine angeboten, dabei stehen einem Entschädigungsansprüche in bar oder Überweisung zu.