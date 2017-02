Flughafen-Wien-Betriebsräte wollen für 3. Piste protestieren

Die geplante dritte Piste beschäftigt die Gerichte - © APA

Die Arbeitnehmervertreter der Flughafen Wien AG sind über die Ablehnung der geplanten dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat durch das Bundesverwaltungsgericht empört und kündigen Protestaktionen an. Die Betriebsräte der Arbeiter und Angestellten des Flughafens wollen gegen den “Anschlag auf ihre Arbeitsplätze und ihre Sicherheit” vorgehen, kündigen sie am Sonntag an.