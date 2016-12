Der Flughafen Innsbruck hat am Silvestertag den millionsten Passagier im Jahr 2016 abgefertigt. Damit gehe ein “schwieriges Jahr” zu Ende, hieß es in einer Aussendung am Samstag. Trotz des bisherigen Schneemangels rechnete der Airport in der laufenden Wintersaison erstmals mit 600.000 Passagieren.

"Die Sommersaison war nicht gerade einfach. Klassische Destinationen wie etwa Ägypten oder Tunesien verzeichneten aufgrund der aktuellen Lage große Einbußen", erklärte Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta. Daher sei die Freude umso größer, dass man dank der starken Nachfrage in den Wintermonaten wieder die Million geschafft habe. Auch im vergangenen Jahr hatte der Flughafen eine Million Passagiere verzeichnet. Im Jahr davor waren es rund 991.000. (APA)