Flughafen im Dunkeln nach Stromausfall in Venezuela

Internationale Luftlinien meiden Caracas mittlerweile - © APA (AFP)

Im krisengeplagten Venezuela hat ein Stromausfall am Dienstag den internationalen Flughafen Simon Bolivar bei Caracas für mehrere Stunden lahmgelegt. Eine Panne in einem Kraftwerk führte zu Stromausfällen in der ganzen Küstenregion. Fluggäste veröffentlichten in sozialen Netzwerken Bilder des dunklen Flughafens, Passagiere konnten nicht mehr abgefertigt werden, Kofferbänder standen still.