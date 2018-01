Flüchtlingslager auf griechischen Inseln weiterhin überfüllt

Trotz eines starken Rückgangs der Flüchtlingszahlen sind die Aufnahmelager auf den griechischen Inseln in der Ostägäis immer noch überfüllt. Im gesamten Jahr 2017 habe das Innenministerium in Athen rund 25.000 Migranten zum Festland bringen lassen, berichtete das Staatsradio ERT am Montag. Im selben Zeitraum hätten aber insgesamt 24.970 Menschen von der Türkei aus zu den Inseln übergesetzt.

Die meisten Migranten (12.506) erreichten die Insel Lesbos. Der Rückgang der Flüchtlingszahlen im Vergleich zum Vorjahr war zugleich erheblich: 2016 waren nach Angaben des UNO-Flüchtlingshilfswerks noch 173.450 Migranten auf den Inseln angekommen.

Die Insellager sind weiter überfüllt. Im Lager Moria auf der Insel Lesbos, das für 2300 Menschen ausgelegt ist, waren am 1. Jänner nach Angaben des Innenministeriums knapp 5600 Menschen untergebracht, berichtete die halbamtliche griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA.

Der EU-Türkei-Flüchtlingspakt vom März 2016 sieht vor, dass alle Flüchtlinge, die auf den Inseln der Ostägäis ankommen, von dort zurück in die Türkei gebracht werden müssen, wenn sie in Griechenland kein Asyl bekommen. Unklar ist nun, ob die Türkei die zum Festland gebrachten Flüchtlinge – sollten sie kein Asyl in Griechenland bekommen – zurückzunehmen bereit ist oder ob diese Menschen in Griechenland bleiben müssen.